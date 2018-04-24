Жириновский: Русские и армяне вместе

2018-04-24 17:22 | www.oxu.az | 7

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наладить железнодорожное сообщение Москва - Ереван, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Я бы хотел успеть сесть в поезд сапсан Ереван - Москва через Тбилиси на мощной скорости, чтобы там за 20 часов ходили. Ереван - Москва - 20 часов», - сказал Жириновский в ходе митинга российской общественности «Помню и требую».

Некоторые из пришедших на акцию стали выкрикивать предложения построить метро.

«Метро? Да, давайте метро. Метро Ереван - Москва. И наши ученые могут это сделать.

Вам спасибо и русским спасибо, которые всегда защищали армян - уже сотни лет. Русские и армяне вместе», - заявил Жириновский.