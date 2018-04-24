В одном из районов Азербайджана будет налажено производство упаковочных материалов

2018-04-24 17:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Гаджигабульского района, сообщает во вторник минэкономики.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным приступить к приему инвестиционных проектов по созданию хозяйств интенсивного садоводства и хлопководства, предприятий по производству композитных и пластиковых упаковочных материалов и сухофруктов, а также комплексов племенного животноводства и зерновых складов. В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 54.

В 2017 году по линии Нацфонда было выделено 146 миллионов манатов. А в 2018 году по линии НФПП планируется выделить 170 миллионов манатов льготных кредитов.