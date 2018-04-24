Еще одна оппозиционная партия Турции может поддержать правительство на выборах

2018-04-24 17:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Партия великого единства (BBP) готова поддержать правящую в Турции Партию справедливости и развития (ПСР) на предстоящих выборах, сказал пресс-секретарь и зампредседателя ПСР Махир Унал, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Унала, сегодня делегация ПСР и BBP проведут встречу в Анкаре, после чего будут объявлены итоги.

Унал отметил, что ранее BBP неоднократно заявляла, что готова поддержать ПСР на парламентских и президентских выборах.

Отметим, что лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о поддержке кандидатуры президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах 24 июня.

Напомним, что ранее Девлет Бахчели выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.