Президент Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву в Анкаре

2018-04-24 19:16 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турцию посетил памятник общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает АПА, глава государства возложил цветы к памятнику Г.Алиеву.

Отметим, парк имени Гейдара Алиева в Анкаре был основан в 2004 году. В 2012 году в парке были проведены капитальные ремонтные работы. В результате этот парк стал одним из самых красивых мест отдыха столицы Турции. У входа в него растут посаженные 4 апреля 2004 года президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой деревья Хан чинары. В настоящее время близится к завершению строительство в парке Дома пропаганды Азербайджана «Бута».