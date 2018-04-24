Ильхам Алиев в Турции - ФОТО

2018-04-24 17:42 | www.oxu.az | 6

Начался официальный визит в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, в аэропорту главу государства встретил руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Неджет Унувар и другие официальные лица.

Отметим, президент Ильхам Алиев примет участие на VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.