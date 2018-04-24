Мобильная глазная клиника Azercell продолжает свою деятельность (ФОТО)

2018-04-24 17:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Мобильная глазная клиника ООО Azercell Telekom успешно продолжила свою деятельность в первом квартале 2018 года. За этот период клиника оказала офтальмологические услуги лицам, страдающим различными заболеваниями глаз. В январе текущего года врачи клиники организовали офтальмологическую диагностику для вынужденных переселенцев, размещенных в Низаминском районе, а также для нуждающихся лиц в гуманитарно-общественном объединении “Hüquq dünyası” («Мир права») Исмаиллинского района и учащихся полной средней школы № 33 Зангиланского городка в Абшеронском районе. В феврале врачами клиники были проведены обследования сотрудников организации UAFA Кюрдамирского района, членов Русской общины Сабунчинского района и беженцев, размещенных в поселке Гарачухур. За март месяц данным проектом бесплатно воспользовались вынужденные переселенцы, поселившиеся в общежитии № 1 города Хырдалан, в поселке Лекбатан и Бардинском районе. В целом, за три месяца 2018 года клиника оказала бесплатные услуги по офтальмологическому обследованию около 400 нуждающимся больным.

Напомним, что все услуги по обследованию и лечению в рамках проекта предоставляются Общественным объединением «Каспийский Проект Сострадания» (“Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi") при содействии компании Azercell. За пять лет деятельности врачи клиники посетили в рамках проекта многие интернат-школы и детские дома города Баку, оказывая при этом услуги нуждающимся в городе Баку и во многих регионах страны.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.