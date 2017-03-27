Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере железных дорог (ФОТО)
2017-03-27 17:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали протокол о расширении двустороннего сотрудничества в железнодорожной сфере, сообщает в понедельник пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Документ был подписан по итогам встречи главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова и первого зампредседателя сената Олий мажлиса Узбекистана Содика Сафоева.
В ходе встречи Гурбанов подробно рассказал о реформах, проводимых в сфере железных дорог Азербайджана, работах, направленных на увеличение транзитного потенциала, и будущих задачах.
По его словам, завершаются работы по строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии.
"С этой целью уже проводятся различные тесты, в том числе осуществлен запуск нескольких дизельных локомотивов до границы с Турцией и обеспечено их беспрепятственное движение. Проект БТК будет сдан в эксплуатацию в этом году", - сказал Гурбанов.
На встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Узбекистанские железные дороги", в результате чего стороны подписали протокол о дальнейшем расширении сотрудничества.
(Автор: Максим Цурков)
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