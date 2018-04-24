Глава АП: Если переговоры не состоятся, выбора не останется – ВИДЕО

2018-04-24 18:20 | www.oxu.az | 6

Армяне хотят создать огромное государство от моря до моря. Это неправильная идея, они никогда не достигнут своего. Во главе этой идеи стоит церковь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ATV, об этом сказал руководитель Администрации президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев.

«Сегодня Серж Саргсян, завтра еще кто-то – вне зависимости от них у армян есть такая идея.

Главная цель в том, что азербайджанское государство и после этого должно оставаться очень мощным и предотвращать все попытки», - подчеркнул Р.Мехтиев.

«Мы хотим уладить конфликт дипломатическим путем, так как война в любом случае приведет к человеческим жертвам. Азербайджан сильно развивался за 15 лет.

В результате политики, осуществляемой господином президентом, сегодня Азербайджан знают в мире. Цель президента в том, чтобы урегулировать конфликт путем переговоров.

Но если этого не произойдет, у нас нет другого выхода – мы должны вернуть свои земли и восстановить свои границы – мы будем вынуждены решить конфликт военным путем».