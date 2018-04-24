Политолог: Москва утратила свое влияние в Армении

2018-04-24 18:41 | www.oxu.az | 8

Митинги в Армении вышли из-под контроля, что привело к тому, что у Сержа Саргсяна осталось два выхода: либо расстрел демонстрантов, либо подать в отставку.

Понимая, то, что держать народ в узде долго не получится, «гроссмейстер» Саргсян подал в отставку, оставив за собой множество вопросов. Но как говорится, внутриармянские проблемы не волнуют Азербайджан, а волнует нас только то, как будет развиваться урегулирование карабахского конфликта.

Теперь официальному Баку придется ждать пока к власти в Армении придут новые лица, затем начать все по-новому. Как будет развиваться ситуация в регионе Южного Кавказа и урегулирование карабахского конфликта, рассказал в интервью Oxu.Az российский политолог, историк Олег Кузнецов.

- Как вы оцениваете отставку Сержа Саргсяна?

- В новейшей истории Армении началась новая эпоха, хотя, правда, сейчас не вполне понятно, какая именно. Вполне однозначно можно говорить только о том, что власть «карабахского клана» - военной хунты бывших полевых командиров незаконных вооружённых формирований сепаратистов Нагорного Карабаха в Армении рухнула.

Армянскому народу удалось сбросить с себя ярмо насилия группы военных преступников и международных террористов, захвативших власть в этой стране в результате террористического акта в парламенте в ноябре 1999 года. Кто или что придёт им на смену, - об этом говорить пока рано. И я буду с большим интересом наблюдать за развитием событий.

- Как Россия будет реагировать на смену власти в Армении?

- Я почти уверен в том, что власти России не будут вмешиваться в политические процессы внутри Армении сразу по двум причинам. Во-первых, Москва уже давно утратила свое влияние внутри этой страны, и избрание президентом Армении бывшего посла Великобритании в этой стране - ярчайшее тому подтверждение. Во-вторых, Кремль никогда не вмешивается в ситуацию, какой бы неблагоприятной она ни была, если все происходит в правовом поле.

Отставка Сержа Саргсяна прозрела вполне легитимно, сам он насилию не подвергался, так что у Кремля нет оснований предпринимать что-либо по «крымскому» сценарию.

К тому же в Армении не осталось сил, на которые Москва могла бы опереться, все этнически русское и почти все русскоязычное население из Армении уехало, внутри страны осталась молодёжь и крестьяне, у которых с Россией нет ничего общего. Поэтому Россия в сложившихся условиях сможет о отреагировать на революцию в Армении только дипломатическими заявлениями и демаршами.

- Как Россия будет реагировать на смену власти в Армении? Что стоит ожидать в урегулировании карабахского конфликта?

- Я сегодня не уверен в том, что новая конфигурация власти в Армении, очертания которой сегодня совершенно не ясны, поставит вопросом № 1 на повестку дня именно карабахский вопрос. Сию минуту мы наблюдаем старт борьбы за передал власти в стране между различными политическими силами и стоящими за ними внешними спонсорами.

Период турбулентности власти в Армении будет продолжаться несколько недель, и за все это время мы не услышим ни слова о Карабахе, если, конечно же, азербайджанские войска не начнут операцию по освобождению оккупированных территорий й и уничтожению террористического квазигосударства «Арцах».

На мой взгляд, сейчас в Армении идет внутриармянские «разборки», которые никак не влияют на внешнюю политику этой страны. Я совсем не уверен в том, что новая власть будет более лояльной Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, нежели предыдущая. С момента отставки Сержа Саргсяна прошло всего несколько часов, и это - слишком недостаточный срок, чтобы делать какие-то аналитические выводы.

- Какое развитие ситуации вы видите в регионе Южного Кавказа?

- Ситуация в регионе после отставки Сержа Саргсян вряд ли существенно изменится, поскольку Армения в региональной жизни занимала самое последнее место. Что бы ни случилось внутри этой страны, это никак не повлияет на региональную обстановку, поскольку официальное или полуофициальное заявление или действие всегда можно проигнорировать. Но в одном я уверен наверняка: на фронте в Нагорном Карабахе сегодня и в ближайшие дни будет очень тихо, армянская сторона в условиях внутриполитического уже не кризиса, а коллапса не будет провоцировать азербайджанские войска на ответные действия, которые смогут легко перерасти в полномасштабное наступление.

Р.Г.

