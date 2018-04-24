ПАСЕ призывает Турцию отложить досрочные президентские выборы

2018-04-24 19:30 | www.apa.az | 8

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Турцию отложить досрочные президентские выборы 24 июня.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, принятое сегодня решение основано на том, что эти выборы не соответствуют европейским критериям.



Было отмечено, что политическим партиям было предоставлено короткое время для адаптации и подготовки к выборам. Также было напомнено, что изменение избирательного законодательства за 3 месяца до даты выборов противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.



Выражая свое отношение к этому, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция сделает свой выбор: «Пусть ПАСЕ занимается своими делами. Выбор сделает Турция. В Турции выборы проводятся в демократической среде».