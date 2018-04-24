Шутки «ниже пояса» в эфире азербайджанского ТВ - ВИДЕО

2018-04-24 18:58 | www.oxu.az | 7

Очередным позорищем азербайджанского телеэфира стала передача «Yarasa» на телеканале «Lider».

К сожалению, сегодня в эфир телепередачь получили доступ такие ведущие как Сархан Керемоглы и Кенуль Юсифгызы. Неуместные шутки и поведение давно стали их «визитной карточкой» в своих шоу-программах.

Юсифгызы ведет передачу «Yarasa» («Летучая мышь»), выходящую в эфир в полночь.

В одном из выпусков передачи она сказала, что ради рейтинга в следующий раз появится в эфире без бюстгальтера.

Конечно, слова Юсифгызы мгновенно вызвали ажиотаж – она добилась своего.

Достигнув своей цели, она стала рассуждать, как смотрелась бы ее грудь без бюстгальтера и в декольте.

Не успокоившись, «ведущая» в очередной раз опозорила себя в прямом эфире:

На слова гостьи передачи Гюли Бакинской «Hər şeyin yaxşısı az olur» («Хорошего понемножку») Юсифгызы ответила: «Каждый раз, забывая какое-либо слово, мы заменяем его на «şey» или «zad»».

«Если я начну, то не смогу кончить», - сказала затем Гюля Бакинская.

Эти слова вызвали смех у аудитории.

Программа Юсифгызы, наполненная дешевыми диалогами, имеет еще один аналог – «Evimin qonaqları» с ведущим Сарханом Керемоглы.

Во время передачи Керемоглы наглядно демонстрирует свою озабоченность: то обнимает гостей, то целует в шею, а то и хуже. Видимо, руководство телеканала это совсем не волнует.

В результате азербайджанский телезритель вынужден смотреть на это убожество, противоречащее национальным и культурным ценностям. Спрашивается, за какие грехи?

Почему Юсифгызы, Керемоглы и им подобные считают, что народу нужно демонстрировать их внутренний примитивизм и отсутствие культуры?

В целом, вопрос очень простой – когда этому позору будет положен конец?

Пярвиз Гусейн

