Экс-депутат Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский СИЗО - адвокат

2018-04-24 18:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Турции и доставленный в Азербайджан экс-депутат Милли Меджлиса Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Об этом во вторник сказал Trend адвокат Абдуллаева Рухид Акберов.

Адвокат отметил, что сегодня Абдуллаев был переведен в Бакинский следственный изолятор номер один.

Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).