Трамп обвинил Россию и Иран в создании проблем на Ближнем Востоке

2018-04-24 19:10 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом», — заявил Трамп.

Он также добавил, что Иран, «похоже, стоит за каждой проблемой».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прибыл в США. Визит президента Франции продлится три дня, Макрон намерен обсудить с Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли. Также ожидается, что Макрон выступит перед конгрессом США.