В торгово-ярмарочном комплексе «Москва» откроется павильон «Кыргызстан»

2018-04-24 18:17 | www.trend.az | 7

На территории торгово-ярмарочного комплекса «Москва» откроется новый торговый павильон «Кыргызстан». Об этом, как передаёт кыргызстанское информагентство "Кабар", сообщил председатель ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев.

По его словам, завтра, 25 апреля, в 15:00 в национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоится встреча производителей одежды КР с представителями торгово-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино.

В рамках программы предусмотрена презентация нового торгового павильона «Кыргызстан», расположенного на территории комплекса, в котором сдаются в аренду новые торговые точки для производителей.

Будет установлена прямая видео-линия с руководством ТЯК «Москва».