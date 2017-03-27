Президент ФИДЕ опроверг информацию об уходе в отставку

2017-03-27 17:33 | www.apa.az | 3

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов подал в отставку.

Как сообщает apasport.az, об этом говорится в информации официального сайта организации.

Отмечается, что Илюмжинов принял такое решение по итогам заседания Президентского совета ФИДЕ в Афинах.

Президент ФИДЕ заявил ТАСС, что не подавал в отставку: «Меня хотели сменить, но не вышло. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев».

На официальном сайте ФИДЕ появилась информация о том, что на заседании, состоявшемся 26-го марта в Афинах Кирсан Илюмжинов подал в отставку с поста руководителя федерации.

Отметим, что россиянин возглавляет федерацию с 1995-го года. В 2014-ом году он был переизбран на этот пост.