Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Кыргызстане

2018-04-24 18:21 | www.trend.az | 8

Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников страны по ОДКБ в Центральной Азии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Как пишет во вторник РИА Новости, об этом глава Минобороны РФ заявил, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой. Оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение", — отметил Шойгу.