Террористу Минасяну предъявлены обвинения в убийстве

2018-04-24 19:48 | www.oxu.az | 6

Суд города Торонто предъявил Алеку Минасяну обвинения в убийстве в связи с наездом на пешеходов на одной из улиц на севере мегаполиса в понедельник.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CBC.

Мужчине предъявлены 10 обвинений в убийстве и 13 обвинений в попытке убийства. Слушания о залоге назначены на 10 мая, Минасяну также необходимо найти адвоката.

Как отмечает телеканал, его доставили в суд в белом тюремном комбинезоне в наручниках. Он выслушал обвинения, не проявив каких-либо заметных эмоций.

ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. В результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения.

Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Минасян, проживающий в Ричмонд-Хилле - северном пригороде Торонто. Внимание полиции до инцидента в понедельник он не привлекал.

Согласно профайлу в одной из соцсетей, Минасян был студентом Колледжа Сенека в Торонто.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал наезд фургона на пешеходов в Торонто бессмысленной атакой и выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Глава правительства также сообщил, что инцидент не привел к изменению спецслужбами уровня угрозы безопасности.

А.Б.

