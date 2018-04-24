В Хорезмской области открыт дом узбекско-туркменской дружбы

2018-04-24 18:23 | www.trend.az | 5

Главы государств Узбекистана и Туркменистана открыли Дом узбекско-туркменской дружбы в Хорезмской области, сообщает во вторник узбекское издание Подробно.uz со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В селе Гойбу Ургенчского района, где проживают представители туркменской национальности, по инициативе Шавката Мирзиёева возведен Дом узбекско-туркменской дружбы.

По случаю визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия этого центра духовности.