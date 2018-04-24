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Оборот рынка ценных бумаг Азербайджана вырос почти втрое

2018-04-24 18:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года оборот рынка ценных бумаг Азербайджана составил 6,19 миллиарда манатов, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Палаты надзора над финансовыми рынками страны, распространенном во вторник.

Согласно отчету, рынок государственных ценных бумаг вырос в 9,2 раза, а рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 22 процента. Рынок производных также вырос почти в 2,7 раза.

Общие показатели
Первый квартал 2018 года

Первый квартал 2017 года

Разница в сумме (в процентах)

Число сделок

Сумма (AZN)

Число сделок

Сумма (AZN

Корпоративные ценные бумаги

645

 806,3 692 1 033,1 -22%

первичный рынок

18

 460,9 24 858,61

вторичный рынок

627

 345,4 668 174,49

Государственные ценные бумаги

346

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