Оборот рынка ценных бумаг Азербайджана вырос почти втрое

2018-04-24 18:33 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года оборот рынка ценных бумаг Азербайджана составил 6,19 миллиарда манатов, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Палаты надзора над финансовыми рынками страны, распространенном во вторник.
Согласно отчету, рынок государственных ценных бумаг вырос в 9,2 раза, а рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 22 процента. Рынок производных также вырос почти в 2,7 раза.
|
Общие показатели
|Первый квартал 2018 года
|
Первый квартал 2017 года
|
Разница в сумме (в процентах)
|
Число сделок
|
Сумма (AZN)
|
Число сделок
|
Сумма (AZN
|
Корпоративные ценные бумаги
|
645
|806,3
|692
|1 033,1
|-22%
|
первичный рынок
|
18
|460,9
|24
|858,61
|
вторичный рынок
|
627
|345,4
|668
|174,49
|
Государственные ценные бумаги
|
346
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