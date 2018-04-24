В Азербайджане реконструируются дороги, соединяющие прифронтовые села (ФОТО/ВИДЕО)

2018-04-24 18:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается реконструкция дорог, ведущих в населенные пункты на территориях, расположенных вблизи линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

В Физулинском районе завершаются работы по капитальной реконструкции дорог, соединяющих пять прифронтовых сел.

Также реконструируется автомобильная дорога Ахмедалылар-Керимбейли-Ашагы Яглывенд-Гарабулаг. Проезжая часть составляем шесть метров, ширина дорожного полотна - 10 метров.

Были восстановлены разрушены водосточные трубы, а где это необходимо - построены новые.

На территориях, где завершились земляные работы, уже приступили к укладке асфальта. В настоящее время на дороге площадью около 80 тысяч квадратных метров проводятся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.