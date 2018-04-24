Сотрудница метрополитена извинилась перед азербайджанцами

2018-04-24 20:12 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось ранее, сегодня начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО «Бакинский метрополитен» Лала Бабаева в своем статусе в «Facebook» написала: «Если бы пишущие «частпик» остались бы в своих селах, таких проблем бы не возникло. В метро было бы и чисто, и удобно».

Подобное заявление послужило поводом для возникновения скандала.

Как сообщает Oxu.Az, в социальных сетях против официального лица Метрополитена даже началась кампания с хэштегом «Мы все сельчане».

После всего случившегося Лала Бабаева, отметив, что она неправильно выразилась, попросила извинения:

«Уважаемые соотечественники, я сожалею за свое высказывание, вызвавшее возмущение в социальных сетях. Это недоразумение, и мое высказывание не отражает официальной позиции учреждения, в котором я работаю.

В связи с этим я, как гражданка Азербайджана, приношу свои извинения всем соотечественникам за несправедливое высказывание, вызвавшее нежелательные толки в обществе».

Пярвиз Гусейн

