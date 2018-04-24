В СЕ могут принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет

2018-04-24 18:38 | www.trend.az | 2

Уставной орган Совета Европы - комитет министров иностранных дел к концу 2019 года может принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет, заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд, передает РИА Новости.

"Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев Ассамблеи.