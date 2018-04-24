В Сирии десять человек пострадали из-за атаки боевиков

2018-04-24 19:01 | www.trend.az | 4

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в больнице города Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии, пожар вспыхнул в результате нападения боевиков, сообщает сирийское государственное телевидение, передает РИА Новости.

"Десять человек пострадали в результате пожара в больнице "Мамдух Абаза" в результате нападений террористов на город Эль-Баас в Эль-Кунейтре", - говорится в сообщении телеканала.

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