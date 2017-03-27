Хакан Шукюр лишён членства в «Галатасарае»

2017-03-27 17:34 | www.oxu.az | 2

Живая легенда «Галатасарая» Хакан Шукюр больше не является членом клуба. Такое решение принял совет директоров, заседание которого состоялось накануне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Turkiye, большинством голосов было принято решение исключить Шукюра и Арифа Эрдема, также выступавшего ранее за «Галату». Вместе с экс-игроками членства в клубе лишились в общей сложности 2500 человек.

Согласно информации источника, Шукюр был исключён из-за того, что не платил членские взносы. На протяжении карьеры Хакан Шукюр провёл за «Галатасарай» 302 матча и забил 130 голов.



Н.О.