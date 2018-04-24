Трамп: Ким Чен Ын был честен

2018-04-24 20:25 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает действия лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о готовности свернуть северокорейскую ядерную программу, как открытые и честные.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на CBS.

«Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, честен, из того, что мы видели», - сказал Трамп.

Он также заявил, что планирует провести встречу с Ким Чен Ыном «очень скоро», так как северокорейская сторона выразила желание провести встречу как можно скорее, назвав это решение хорошим для всего мира.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США снимут санкции с КНДР, когда увидят конкретные действия северокорейских властей по денуклеаризации.

А.Б.

