Декан Исторического факультета МГУ: Я поражен Баку и Бакинским филиалом МГУ (ФОТО)

2018-04-24 19:29 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - 22 апреля в Баку с трехдневным визитом прибыла делегация Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова во главе с деканом факультета, доктором исторических наук Иваном Ивановичем Тучковым, сообщает "Вестник Кавказа".

В состав делегации также вошли заместитель декана, руководитель по изучению белорусского направления, доцент Оксана Солопова и руководитель по изучению азербайджанского направления Исмаил Агакишиев. Визит в столицу Азербайджана начался с посещения Бакинского филиала МГУ, который по признанию профессора И. И. Тучкова, просто очаровал его.

Знакомство с филиалом состоялось в кампусе, построенном в живописном месте бакинского пригорода, неподалеку от поселка Ходжасан. Московские гости были приятно удивлены тем, какие условия для обучения студентов и научной деятельности созданы в филиале, состоящем на сегодняшний день из шести факультетов – прикладной математики, химии, физики, филологии, психологии и экономики. Бакинский филиал является одним из первых, открывший у себя специальности по фундаментальным, естественным наукам и готовящий высококвалифицированные кадры по соответствующим профилям.

В холле вуза московская делегация ознакомилась с большим фото-архивом встреч и визитов высоких гостей в Бакинский филиал МГУ, некоторые из которых оставили в университете памятные подарки. Так, например, известный киргизский писатель Олжас Сулейменов пополнил местную библиотеку 50 экземплярами своих книг. Было отмечено, что в целом книжный фонд библиотеки филиала насчитывает более 45 тыс книг, и подлинным украшением ее являются раритетные антикварные издания XIX века. Также филиал имеет полный доступ к Sciense Direct, одному из крупнейших в мире электронных банков научных исследований, крупной библиографической и реферативной базе данных SCOPUS, базам библиотеки имени М. Ф. Ахундова, Научной библиотеки МГУ и крупнейших российских библиотек.

Затем гостям было предложено ознакомиться с аудиторным фондом филиала, состоящим из 73 современных аудиторий, самые крупные из которых предназначенные для массовых лекций вмещают до 100 студентов. В кампусе действуют 22 учебные и научные лаборатории на факультетах химии, физики и психологии, оснащенные самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности.

В частности, на факультете физики успешно функционируют лаборатории «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Оптика», «Электричество и магнетизм», «Атомная и ядерная физика» и «Радиоэлетроника». Уникальность этих лабораторий в том, что значительная часть оборудования, предусмотренного для практики студентов, самые современные.

Колоссальное впечатление на делегацию во главе с профессором Иваном Тучковым произвели лаборатории химического факультета, действующего с открытия филиала в 2008/2009 учебном году в связи с высокой потребностью в специалистах с высшим химическим образованием в Азербайджане. Благодаря вниманию, уделяемому химии, в филиале прошла 47-ая Международная олимпиада по химии, участие в которой приняли 300 школьников из 75 стран и 5 континентов, а также свыше 250 педагогов. Решение об этом было принято международным жюри в 2012 году в Вашингтоне. Таким образом, после России Азербайджан стал второй страной на пространстве СНГ, где проводилась Международная олимпиада по химии.

Бакинский филиал в целом регулярно проводит крупные мероприятия мирового уровня. В прошлом году здесь был осуществлен уникальный международный проект Российского географического общества – Географический диктант-2017, в котором приняло участие свыше 800 человек. Бакинский Филиал МГУ предоставил одну из крупнейших площадок для Географического диктанта и поставил рекорд по количеству участников за рубежом.

Гостям также показали актовый зал на 255 человек и вместительную столовую на 220 человек. В кампусе также работает своя типография, где печатаются научные издания, книги, выпускные квалификационные работы студентов и магистерские диссертации. Декан Исторического факультета МГУ был проинформирован, что по инициативе ректора Филиала академика Наргиз Пашаевой студентам и магистрантам филологического факультета предоставлена возможность практиковать изучаемые языки в университетах Италии, Франции, Англии, Испании, Чехии и Польши, где они получают сертификаты о владении языком.