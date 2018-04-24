Лидер международного наркокартеля экстрадирован в Россию

2018-04-24 20:46 | www.oxu.az | 7

Из Бельгии в Россию экстрадирован гражданин Нидерландов Гвидо Волтерс - второе лицо в международном наркокартеле, наладившем поставки наркотиков из Китая и Латинской Америки через Россию в Великобританию и другие страны Европы.

Как передает Oxu.Az, об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Волтерс в составе организованной преступной группы участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере из стран Южной Америки через Россию на территорию Великобритании с целью их сбыта.

«В апреле 2010 года он был объявлен в международный розыск, в мае 2013 года установлено его местонахождение на территории Бельгии.

Тогда же Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В марте 2018 года удалось добиться решения о его выдаче», - сообщил официальный представитель надзорного ведомства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что уголовное дело о международном наркокартеле расследуется следственным департаментом министерства.

«По версии следствия, участники организованной группы начиняли кокаином грузы, поступающие из Колумбии в Россию.

В дальнейшем наркотик уже в составе нового легального груза, шедшего на экспорт (как правило, в гранулированном полиэтилене), пересылался в Европу.

Мужчина обвиняется в организации преступного сообщества, незаконном обороте наркотиков, контрабанде наркотиков, а также в обычной контрабанде», - уточнила Волк.

Как стало известно «Ленте.ру», речь идет о крупной международной группировке, созданной в середине 1990-х гражданином Великобритании Лео Френсисом Морганом.

Группа занималась поставками растительных и синтетических наркотиков из Китая и Колумбии в Соединенное Королевство транзитом через России.

Большинство участников этого наркокартеля были задержаны в 1999 году и осуждены в 2004-м к длительным срокам лишения свободы.

Скрыться удалось лишь трем руководителям: самому Моргану, его «правой руке» Гвидо Волтерсу и россиянину Олегу Титову. Морган был задержан в Панаме и осужден на 24 года тюрьмы, Титов по-прежнему находится в международном розыске.

В сентябре 2013 года за информацию о местонахождении Титова МВД России объявило награду в миллион рублей. По оперативным данным, он по фальшивым документам много лет жил на Украине.

А.Б.

