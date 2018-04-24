Трамп заявил, что глава Минфина вскоре посетит Китай

2018-04-24 20:16 | www.trend.az | 6

Министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит КНР для торговых переговоров, сообщил во вторник президент Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

"Министр финансов Стив Мнучин поедет в Китай через несколько дней для переговоров по торговле", — сказал Трамп.

"Думаю, Китай настроен очень серьезно, и мы очень серьезны. У нас нет другого выбора, кроме как быть серьезными", — отметил президент США.