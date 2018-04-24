Особенные отношения: Трамп стряхнул перхоть с Макрона - ВИДЕО

2018-04-24 20:56 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп во время выхода к прессе с Эммануэлем Макроном стряхнул перхоть с плеча французского коллеги.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Это большая честь, что вы здесь. На самом деле, у нас особенные отношения. Я уберу вот эту перхоть. Нам нужно, чтобы он был безупречен. Он и так безупречен!» - заявил американский лидер.

Макрон в ответ поблагодарил Трампа и американский народ за теплый прием. Президент Франции отметил совместную работу по «защите свободы и мира».

А.Б.

