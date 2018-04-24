Посол РФ: Глобальные вызовы должны сближать Россию и США

2018-04-24 20:37 | www.trend.az | 7

Глобальные вызовы должны сближать Россию и США, которые вместе могут достичь многого в интересах стабильности и безопасности в мире, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине встрече советских и американских войск на Эльбе в 1945 году, Антонов отметил, что это событие стало "ярким символом боевого братства наших стран, сражавшихся плечом к плечу против общего врага".

"Заложенные в годы Второй мировой войны традиции партнерства напоминают о тех огромных преимуществах, которых мы можем достичь, когда действуем единым фронтом в интересах стабильности и безопасности на планете. Убежден, что глобальные вызовы сегодняшнего дня, которые стоят перед Россией и США, должны нас сближать для активной совместной работы", — сказал посол.