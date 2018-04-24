Пашинян заявил о готовности стать премьером Армении

2018-04-24 21:18 | www.apa.az | 5

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность", передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Существует большая вероятность, что так и произойдёт", — сказал он на брифинге в Ереване.

По словам оппозиционера, его поддерживают 90% избирателей.

Пашинян также отметил, что премьером должен стать представитель народа, а "эра Республиканской партии закончилась".

"Я не собираюсь говорить с (Кареном) Карапетяном (врио премьера. — Прим. ред.), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", — заявил он.

Пашинян подчеркнул, что основная задача временного правительства — подготовка к свободным внеочередным выборам, которые пройдут в течение одного-двух месяцев. По его словам, вопрос о форме правления значения не имеет: страна может быть как парламентской, так и президентской республикой.

Пашинян подчеркнул, что основная задача временного правительства — подготовка к свободным внеочередным выборам, которые пройдут в течение одного-двух месяцев. По его словам, вопрос о форме правления значения не имеет: страна может быть как парламентской, так и президентской республикой.

Пашинян также затронул тему армяно-российских отношений. По его словам, в них существуют проблемы, которые нужно решать, так как Россия — "братская страна". Пашинян также отметил, что не видит проблем в нахождении российской военной базы в Армении.