Пашинян обещал не преследовать Саргсяна

2018-04-24 21:20 | www.oxu.az | 5

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что преследования представителей бывших властей не будет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом Пашинян сообщил на брифинге во вторник.

Он также заявил, что не видит проблем с нахождением на территории страны российской военной базы.

«В данный момент мы не можем сказать, что у нас есть какие-то связанные с этим (базой - ред.) проблемы. Так как у нас есть очень большие проблемы не только с охраной армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы.

И факт в том, что у Армении сейчас нет достаточной армии для охраны всех своих границ. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство.

Оппозиция Армении не является ни прозападной, ни пророссийской, отношения с другими странами «не будут развиваться во вред другим» государствам, заявил её лидер Никол Пашинян на брифинге во вторник.

Мы не прозападные, не прорусские, не проиранские. Мы не собираемся развивать отношение с какой-то страной за счёт и во вред отношений с другими странами…

Для нас важны отношения с ЕС, с Россией, с США. Но ни одни из них не будет развиваться во вред другим», - заявил Пашинян.

А.Б.

