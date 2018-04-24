Трамп положительно отозвался о Ким Чен Ыне, назвав его "порядочным и открытым"

2018-04-24 20:40 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о происходящих контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, охарактеризовав его как открытого и, по его мнению, порядочного человека. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме, передает ТАСС.

"У нас проходят очень конструктивные дискуссии. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, исходя из всего, что мы увидели", - сказал Трамп, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.

Пхеньян настроен на проведение саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына как можно скорее, такая встреча вскоре состоится, заявил Трамп.

"У нас будет встреча с Ким Чен Ыном очень скоро, нам говорили напрямую, что они хотят провести встречу как можно скорее", - сказал он. Трансляцию встречи вели американские телеканалы.