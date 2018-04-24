Израильский министр рассказал о росте товарооборота и турпотока с Россией

2018-04-24 20:47 | www.trend.az | 6

Россия и Израиль наращивают товарооборот и туристический поток, которые приближаются к докризисным показателям, сказал РИА Новости сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Товарооборот между странами растет, но он еще не вышел на докризисный уровень, но уже очень близок к нему", — сообщил собеседник агентства.

Среди флагманских проектов сотрудничества он выделил модернизацию молочного производства в России с применением израильских технологий, а также переговоры о создании зоны свободной торговли, которые ведет Израиль со странами Евразийского экономического союза.

"Мы надеемся, что рост продолжится. Россия сегодня один из главных источников туризма в Израиль. Россия на втором месте после США. Мы еще не вышли на докризисные показатели, поэтому есть над чем работать, но в принципе намечается позитивная тенденция, вызванная в первую очередь как улучшением экономической ситуации в самой России, так и ростом привлекательности Израиля на фоне того, что какие-то другие маршруты и страны становятся менее привлекательными из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", — сказал Элькин.

Он сообщил, что в составе израильской делегации намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24-26 мая.