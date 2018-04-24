Трамп: "Ким Чен Ын ведет себя очень открыто"

2018-04-24 22:00 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро и что тот "ведет себя открыто".

"У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира… У нас были очень хорошие обсуждения, Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, очень честен". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.