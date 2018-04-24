Никол Пашинян: "Отношения Армении с Россией должны строиться исходя из интересов армянского народа"

2018-04-24 22:15 | www.apa.az | 4

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил о важности отношений Армении с Россией. Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что считает Россию братской страной.

«Отношения с Россией очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем», — заявил Пашинян на брифинге в Ереване.

По его словам, оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать.

Пашнян пояснил, что отношения Армении с Россией должны строиться исходя из «интересов армянского народа».

Ранее лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.

13 апреля в Ереване начались акции против избрания бывшего президента Армении Саргсяна премьером. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. В итоге, 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.