Макрон: «Новый договор по Ирану будет шире предыдущего»

2018-04-24 23:02 | www.apa.az | 4

Новое соглашение по Ирану, идея которого обсуждалась во вторник на встрече президентов Франции и США — Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, будет шире предыдущего. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Макрон в ходе пресс-конференции в рамках визита в США.

Трансляция пресс-конференции в прямом эфире велась телеканалом BFMTV.

"Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое соглашение, более полное", — сказал французский лидер.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном.

Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".