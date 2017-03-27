Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве

2017-03-27 17:42 | www.apa.az | 3

Главы МИД Азербайджана и Армении для организации встречи президентов двух стран встретятся в Москве.

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Он отметил, что ведется определенная работа в связи с созданием соответствующих условий для встречи президентов двух стран: «В ближайшем будущем, не позже, чем через месяц, главы МИД встретятся в Москве для организации встречи президентов».