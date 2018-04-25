Лидер карабахских сепаратистов заявил Пашиняну о необходимости диалога

2018-04-25 00:58 | www.apa.az | 5

Лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян в ходе встречи с лидером акций против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости решения спорных вопросов путем диалога. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

" Бако Саакян встретился с основателем партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном. На встрече была затронута внутриполитическая ситуация в Армении. Саакян подчеркнул необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона, а также сохранения стабильности в стране", — говорится в распространенном сообщении.

Ранее пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии Тигран Авинян заявил РИА Новости, что запланированные в среду переговоры между оппозиционером и врио премьера Кареном Карапетяном отменены. Когда они состоятся, пока неизвестно, добавил он.

Пашинян заявлял, что на переговорах должны были обсуждаться вопросы передачи власти без потрясений после объявленной отставки Саргсяна. Он отметил, что оппозиция добивается избрания премьером кандидата от народа, формирования временного правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.