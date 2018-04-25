ПАСЕ признала оккупацию Россией части Донбасса

2018-04-25 00:14 | www.oxu.az | 4

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание оккупации Россией части Донбасса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он уточнил, что орган принял поправку Киева в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции по правам человека», в которой указывается, что часть территории Донбасса контролируется Москвой.

«Сказкам о шахтерах и трактористах с военторга настал конец и в международных документах», - написал Арьев.

Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко уточнил в Facebook, что раньше регион назывался в документе «non-government controlled territories» («неконтролируемые правительством территории»), а после принятия поправок эту фразу заменили на «territories under effective control by the Russian Federation» («территории, контролируемые Российской Федерацией»).

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей.

При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

А.Б.

