Нефть подешевела на 1%

2017-03-27 17:44 | www.apa.az | 3

Нефть несколько усилила снижение в ходе торгов на мировом рынке.

Как передает АПА-Экономикс, фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной (NYMEX) биржи подешевел к этому времени на 0,4 долларов (0,83%) - до 47,57 долларов за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,27 долларов (0,53%) - до 50,53 долларов за баррель.

Вчера нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе выросло на 21, до 652 единиц - максимума с 11 сентября 2015 года.

При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн. баррелей в сутки.