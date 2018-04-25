В Стамбуле проходит процесс над оппозиционной «Джумхуриет»

2018-04-25 00:40 | www.oxu.az | 4

В Стамбуле возобновились судебные слушания по делу оппозиционной газеты «Джумхуриет».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во вторник генеральный директор газеты Акин Аталай, который находится в заключении уже более 500 дней, отверг обвинения в том, что сотрудники газеты оказывали содействие террористическим организациям.

По его словам, «газету «Джумхуриет» хотят передать в послушные руки, а сам судебный процесс служит ультиматомом для других изданий и журналистов в Турции».

Слушания продлятся до пятницы, а затем ожидается вынесение вердикта.

Уголовное преследование 17 сотрудников «Джумхуриет» началось в октябре 2016 года после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, а также материал о поставках оружия турецкими спецслужбами радикальным исламистам в Сирии.

А.Б.

