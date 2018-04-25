В матче «Ливерпуль» - «Рома» забили 7 голов - ВИДЕО

2018-04-25 00:50 | www.oxu.az | 5

Английский «Ливерпуль» на своем поле на стадионе «Энфилд» принял итальянскую «Рому» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия), передает Oxu.Az.

Матч завершён со счетом 5:2.

«Ливерпуль» отлично сыграл в первом полуфинальном матче. Красные разгромили «Рому», сняв практически все вопросы о первом финалисте Лиги чемпионов.

Но небольшие шансы у римлян всё же остаются. В концовке встречи итальянцы частично вернули интригу в противостояние, отыграв два гола. Сможет ли «Рома» разгромить «Ливерпуль» в ответной игре и пройти дальше? Узнаем через неделю.

Отметим, что счет в матче на 35-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Мохамед Салах, который спустя 10 минут оформил дубль. Голы в составе победителей на свой счет также записали Садио Мане и Роберто Фермино, оформивший дубль.

За гостей на 81-й минуте забил Эдин Джеко, на 85-й минуте пенальти реализовал Диего Перотти.

А.Б.

