Космонавты остались без горячей воды

2018-04-25 01:21 | www.oxu.az | 5

Космонавты на МКС вынуждены брать воду у американских астронавтов, поскольку в российской горячей воде появился желтый осадок.

Как передает Oxu.Az, об этом Интерфаксу сообщил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«В блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле.

И проблема эта решается очень легко: мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют самоваром», - пояснил собеседник агентства.

По словам Соловьева, при штатной замене оборудования на американском или российском сегменте станции «абсолютно нормально пользоваться ресурсами партнеров»:

«У единого экипажа МКС - единая среда обитания».

Источник Интерфакса уточнил, что для технических нужд космонавты используют воду, которую астронавты получают путем регенерации из мочи.

Российский сегмент МКС такую технологию пока не применяет, в тестовом режиме систему монтируют в модуле «Рассвет».

«Роскосмос» рассчитывает на эксплуатацию МКС как минимум до 2024 года, США в 2025-м планируют отказаться от финансирования станции.

А.Б.

