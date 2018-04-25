Найден способ управлять снами - ВИДЕО

2018-04-25 02:00 | www.oxu.az | 6

Исследователи медиалаборатории Массачусетского технологического института в США разработали прибор Dormio, который предназначен для увеличения продолжительности гипнагогии (микроснов) - промежуточного состояния между сном и бодрствованием.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Motherboard, по мнению ученых, пребывание человека в долгом микросне может улучшить его творческие способности.

В состоянии гипнагогии человек может испытывать слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации, однако чаще всего переживания между сном и бодрствованием не запоминаются.

Dormio испытали на шести добровольцах. Изначально оно состояло из микроконтроллера Arduino, установленного на перчатке с датчиком давления, и электроэнцефалографа (ЭЭГ).

Испытуемый, прежде чем заснуть, сжимал ладонь в перчатке в кулак, надавливая на датчик.

В то же время ЭЭГ регистрировал активность головного мозга.

Когда человек засыпал, датчики посылали сигнал роботу Jibo, который произносил фразу «Не забудьте подумать о кролике» или «Не забудьте подумать о вилке».

Чтобы предотвратить более глубокое погружение в сон, робот произносил имя добровольца и фразу «Вы засыпаете».

В новой версии Dormio ЭЭГ заменили на датчик частоты сердечных сокращений, Jibo - на приложение в смарфтоне, а датчик давления - на сенсор, отслеживающий напряжение мышц.

В состоянии гипнагогии испытуемые отвечали на вопросы робота, который записывал их ответы. Результаты эксперимента показали, что хотя не все добровольцы запомнили ответы, они видели образ того, о чем им предлагалось подумать.

По словам ученых, это значит, что в их распоряжении есть работоспособная система контроля микроснов.

Во второй части эксперимента добровольцев попросили сочинить историю с ключевым словом, которое они услышали в состоянии гипнагогии. История должна была быть основанной на увиденном в микросне.

Чем оригинальнее был рассказ, тем больше баллов получал участник. Использование Dormio способствовало более творческому подходу к задаче, и пять из шести добровольцев набрали больше баллов, чем в контрольном тесте.

А.Б.

