Для Ким Чен Ына приготовят специальный ужин

2018-04-25 02:20 | www.oxu.az | 6

Саммит с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына начнется утром 27 апреля и будет включать официальный ужин на южнокорейской стороне пограничного пункта Пханмунджом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель администрации южнокорейского президента.

В честь Ким Чен Ына на ужине будет подано блюдо из картофеля, которое по мнению устроителей ужина, должно напомнить ему о студенческих годах, проведенных в Швейцарии.

Считается, то лидер КНДР учился в этой стране, хотя официально эта информация не подтверждается.

В свою очередь, для президента Республики Корея Мун Чжэ Ина будет приготовлена морская рыба, которая напомнит ему город Пусан, где он получил образование.

Встреча лидеров обеих Корей станет первой с 2007 года.

А.Б.

