В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

2018-04-25 01:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Председатель Стамбульского турецко-азербайджанского общества солидарности и культуры (ISTAD) Сафар Гарагоюнлу поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Мы высоко оцениваем Ваш личный вклад в укрепление турецко-азербайджанского братства. Хорошо помню, как, выразив резкий протест против президента Армении Саргсяна, который, выйдя за рамки повестки дня проходившего в столице Чешской Республики Праге Саммита «Восточного партнерства» Европейского Союза, выступил с утверждениями о надуманном «геноциде», Вы сказали: «Турция здесь не представлена, но я здесь», еще раз продемонстрировав турецко-азербайджанское братство.

Ваше переизбрание Президентом во имя продолжения стабильности и доверия в регионе было с радостью воспринято народами Азербайджана и Турции.

Уважаемый наш Президент, поздравляю Вас, выражаю уважение братскому народу Азербайджана.

Да здравствуют турецко-азербайджанское братство и солидарность», - говорится в поздравлении.

Президент Грузино-Аджарского благотворительного общества имени М.Ф.Ахундова в Аджарской Автономной Республике Грузии Видади Ахундов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Грузино-Аджарское благотворительное общество имени Мирзы Фатали Ахундова в Аджарской Автономной Республике Грузии сердечно поздравляет Вас с убедительной победой на выборах.

Победа на прошедших выборах является проявлением высокого доверия и всенародной поддержки политики, проводимой государством под Вашим руководством. Азербайджанский народ 11 апреля 2018 года своим волеизъявлением продемонстрировал всему миру всестороннюю поддержку Вашей исключительно созидательной политики, направленной на процветание страны, благосостояние граждан Азербайджана.

Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает Ваш политический авторитет, свидетельствует о признании Ваших заслуг в решении всего комплекса государственных и политических задач, стоящих перед народом Азербайджана.

Азербайджанцы Аджарской Автономной Республики Грузии приветствуют и поддерживают проводимый Вами конструктивный, миролюбивый внешнеполитический курс, заложенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Многоуважаемый господин Президент, Грузию и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Азербайджанская диаспора в Аджарской Автономной Республике Грузии уверена, что беспрецедентный уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между Грузией и Азербайджаном и впредь будет служить непоколебимой основой для дальнейшего развития и укрепления отношений на благо двух братских народов.

Азербайджанцы Аджарской Автономной Республики Грузии, декларируя свою безоговорочную приверженность к азербайджанству, искренне желают Вам, лидеру азербайджанцев всего мира, крепкого здоровья, благополучия, успехов на высшем государственном посту во благо Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Мустафа Аль-Саррадж поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Передаю Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики, желаю успехов в делах.

Уверен, что Ваше переизбрание на этот высокий пост придаст импульс развитию двусторонних связей между нашими странами, сыграет большую роль в развитии сотрудничества во всех сферах в общих интересах наших народов», - говорится в поздравлении.

Руководитель Центра культуры азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Ваша убедительная победа на президентских выборах является подтверждением высокого доверия, оказываемого Вам миллионами наших соотечественников. Уверен, что богатый управленческий опыт, накопленный Вами за долгие годы созидательного труда на посту главы государства, создаст условия для дальнейшего столь же успешного руководства нашим народом, в том числе нашими соотечественниками, живущими за рубежом, а также уверенного продвижения страны вперед по пути социально-экономического развития.

Мы, азербайджанцы, живущие в Швейцарии, высоко оцениваем Вашу деятельность по пропаганде азербайджанских реалий, развитию диаспорских организаций, защите прав и интересов наших соотечественников, однозначно поддерживаем осуществляемый Вами политический курс.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во благо страны», - говорится в поздравлении.

Руководитель организации «Друзья Азербайджана» в Швейцарии Арзу Алиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас с убедительной победой на состоявшихся 11 апреля 2018 года выборах Президента Азербайджанской Республики, передаю наилучшие пожелания.

Ваше переизбрание на пост Президента Азербайджана - результат Вашего высокого политического авторитета, Вашей деятельности, направленной на политическое, экономическое и социально-культурное развитие страны, укрепление ее международных позиций. При Вашем лидерстве Азербайджан достиг больших успехов в области государственного строительства, политики, экономики, культуры и сохранения национальных традиций.

Верим, что и в дальнейшем, как и во всех направлениях, будут предприняты новые шаги по развитию диаспорских организаций. Мы, азербайджанцы, проживающие в Швейцарии, высоко оцениваем Вашу работу по пропаганде азербайджанских реалий, защите прав и интересов наших соотечественников, единогласно поддерживаем Ваш политический курс.

Господин Президент, желаю Вам новых успехов во имя дальнейшего развития Азербайджанской Республики. Уверена, что Ваш богатый опыт и высокий управленческий талант и впредь позволят Вам завоевывать большие успехи на Вашем высшем государственном посту», - говорится в поздравлении.

Президент Габонской Республики Али Бонго Ондимба поздравил Президента Ильхама Алиева.

«На состояшихся 11 апреля 2018 года президентских выборах абсолютное большинство дружественного азербайджанского народа вновь отдало свои голоса за Вас.

Ваше превосходительство, переизбрание Вас Президентом Азербайджанской Республики является подтверждением Вашего авторитета и заслуг как государственного деятеля.

Пользуясь этой приятной возможностью, от имени народа, правительства Габона и от себя лично с чувством удовлетворения передаю Вам искренние поздравления. Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту.

Рад еще раз выразить желание сотрудничать с Вами во имя постоянного укрепления дружественных связей между нашими странами в интересах наших народов», - говорится в поздравлении.

Член Бундестага Федеративной Республики Германия Карин Штренц поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Выражаю готовность и в будущем оказывать поддержку для углубления культурных, экономических, научных и политических связей между нашими странами.

Я неоднократно посещала Вашу страну. В каждый визит на меня все большее впечатление производили развитие и особая значимость Азербайджана. В результате Вашей неустанной деятельности и постоянных усилий Азербайджан за минувшие годы добился очень больших успехов.

Рада тому, что с 29 апреля по 2 мая этого года вновь совершу визит в Баку.

Мой визит связан с 200-летним юбилеем немецких поселений в Азербайджане, отражающих корни нашей совместной истории. В период моей деятельности как председателя Группы дружбы Германия-Южный Кавказ в Бундестаге Германии я охотно участвовала в таких мероприятиях. Потому что культурные связи – важный фактор для укрепления отношений между людьми, обладающими самыми различными корнями.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю новых успехов на Вашем почетном и ответственном посту», - говорится в поздравлении.

Член Правления Анкаринского общества «Азербайджанский дом культуры» Сонгюль Дюндар поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас и Ваш братский народ с победой, завоеванной Вами на состоявшихся в Азербайджане президентских выборах.

Как гражданка Турции, которая является «Одной нацией, двумя государствами» с Азербайджаном, рада Вашему переизбранию на пост Президента. Желаю Вам здоровья, новых побед», - говорится в поздравлении.

Председатель Азербайджано-кувейтского общества культуры и дружбы «Ветенсевер» Кенуль Гаджизаде поздравила Президента Ильхама Алиева.

«От имени всех членов Общества культуры и дружбы «Ветенсевер», объединяющего азербайджанцев, проживающих в Государстве Катар, и лично от себя искренне поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов на высшем государственном посту.

Господин Президент, мы, граждане Азербайджана в Кувейте, поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику и всегда рядом с Вами. Вы добились высокого признания Азербайджана в мире. Верим, что Вы, успешно продолжая политику великого лидера Гейдара Алиева, приведете нашу Родину Азербайджан в светлое будущее. Да поможет Всевышний Вам на этом славном пути. Пусть Ваш путь будет светлым и ровным. Все наши молитвы с Вами», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Кувейта Джабер аль-Mубарак аль-Хамад аль-Сабах поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах, проведенных в дружественной Азербайджанской Республике, желаю успехов в деятельности на благо Вашего народа.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаем удовлетворение историческими узами, связывающими друг с другом Государство Кувейт и Азербайджанскую Республику, вновь подчеркиваем готовность совместными усилиями еще более укреплять и развивать эти связи в интересах наших дружественных стран.

Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественной Азербайджанской Республике – устойчивого развития и благополучия», - говорится в поздравлении.

Главный редактор газеты «Грузия», издающейся в Тбилиси с 1922 года, Ислам Алиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваша победа на выборах Президента Азербайджанской Республики, как у всех азербайджанцев мира, вызвала большую радость и у азербайджанцев Грузии. Благодаря успешной внутренней и внешней политике, проводимой в стране под руководством Вашего превосходительства как достойного преемника политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, повысился авторитет Азербайджана в мире, еще более укрепилась лидерская позиция нашей страны в регионе, наш народ вновь оказал доверие национальному лидеру, являющемуся абсолютным гарантом стабильности и безопасности.

Господин Президент, поздравляем Вас с убедительной победой, желаем Вам больших успехов на пути благополучия Азербайджана, счастливого будущего нашего народа, восстановления территориальной целостности страны.

Уверены, что верность политическому курсу великого лидера всегда будет приносить Вам успех, победу, Aзербайджан будет развиваться и впредь, наш народ благодаря своему лидеру будет жить счастливо», - говорится в поздравлении.

Председатель Демократической партии социалистов Moнтенегро Mилo Джуканович поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени Демократической партии социалистов Монтенегро и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю новых успехов на высшем государственном посту, выражаю наилучшие пожелания.

Ваша убедительная победа на выборах является наглядным доказательством большой поддержки и доверия азербайджанского народа к Вам как к истинному лидеру, обеспечивающему стабильное и благополучное будущее страны, обладающему богатым политическим опытом.

Пользуясь этой приятной возможностью, с удовольствием выражаю готовность к дальнейшему углублению связей высокого уровня между Монтенегро и Азербайджаном.

Придаю очень большое значение связям между нашими странами и регулируемому Меморандумом взаимопонимания сотрудничеству между Партией «Ени Азербайджан» и Демократической партией социалистов Монтенегро, вносящему вклад в двусторонние отношения в целом.

Уверен, что наши имеющие большой потенциал дружественные и партнерские связи в предстоящие годы будут еще больше развиваться в интересах обеих сторон», - говорится в поздравлении.

Сопредседатель действующей в Вашингтоне Торговой палаты США-Азербайджан Рза Везири поздравил Президента Ильхама Алиева.

«От имени действующей в Вашингтоне Торговой палаты США-Азербайджан сердечно поздравляю Вас с блестящей победой, завоеванной на президентских выборах, проведенных 11 апреля, желаю еще больших успехов в новый период Вашей высшей государственной деятельности.

Уверены, что при Вашей поддержке и под Вашим руководством Азербайджан предпримет очередные большие шаги в реализации будущих экономических проектов.

Благодаря проводимой Вами целенаправленной политике стремительно развиваются экономика и международные связи Азербайджана. Это развитие создает еще более благоприятную почву для деятельности по расширению деловых связей между Азербайджаном и США. Верю, что благодаря Вашим усилиям этот процесс будет постоянным, желаю Вам крепкого здоровья и успехов», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Aлтынбек Мамаюсупов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Для меня честь от имени Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран сердечно поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что завоеванная Вами яркая и убедительная победа принесет Азербайджану успех, благополучие и прогресс, и верю, что благодаря Вашей поддержке сотрудничество между тюркоязычными странами еще более усилится.

С чувством большого почтения желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту, а Вашему народу – благосостояния», - говорится в поздравлении.

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