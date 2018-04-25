США призвали все стороны в Армении к конструктивному диалогу

2018-04-25 02:36 | www.trend.az | 4

США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, пишет РИА Новости.

"Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", - говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что США ждут с нетерпением начала "тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес".