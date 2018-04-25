30 манатов стали причиной убийства

2018-04-25 04:10 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Баку Амраха Ализаде, обвиняемого по статье 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное с хулиганскими намерениями) УК АР.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел 9 января прошлого года в поселке Бильгя.

Житель поселка Амрах Ализаде нанес 4 ножевых ранения владельцу маркета Гаджибабе Мамедову. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №3, но его жизнь спасти не удалось. В тот же день подозреваемый был задержан сотрудниками 14-го отделения полиции и представлен следствию.

В ходе следствия было установлено, что Амрах Ализаде и Гаджибаба Мамедов были соседями. Амрах задолжал 30 манатов Гаджибабе, который 9 января потребовал как можно скорее вернуть долг. На этой почве возник конфликт, в ходе которого Амрах зарезал Гаджибабу кухонным ножом.

Прокурор потребовал приговорить обвиняемого к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд переквалифицировал деяние А.Ализаде со статьи 120.2.2 УК АР на статью 120.1 (умышленное убийство).

Амрах Ализаде был приговорен к 9 годам лишения свободы.