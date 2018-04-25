Врио премьера Армении назвал причину отмены встречи с оппозицией

2018-04-25 03:41 | www.apa.az | 5

Врио премьера Армении Карен Карапетян заявил, что запланированная встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном была отменена из-за предъявленных властям новых требований, передает АПА со ссылкой на РИА «Новости».

«Информирую, что заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи», — говорится в заявлении Карапетяна.

По его словам, Пашинян предложил список участников со стороны властей, а также заявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки.

«Это не переговоры или диалог, а озвучивание только своего мнения и своей повестки, вплоть до определения вместо нас наших переговорщиков. Имея определенный опыт в ведении переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате», — сказал Карапетян.